На совещании в городском акимате с участием акима Костаная стало известно, когда областной центр отключат...
Точка зрения — Закон и Порядок в условиях «политической целесообразности» — Евгений Жовтис — видео
Жаңалықтар - 11.04.25 - видео https://youtu.be/hpuVgmaDck4
Выпуск ТВ-новостей - 11.04.25 - видео https://youtu.be/kT0YNFyGzq0
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