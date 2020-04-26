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Той-терьера похитили у жителя Костаная

Фото из отрктытых источников

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677 - выздоровевших

25 - летальных случаев

43 - в Костанайской области

В управление полиции Костаная от 31-летнего местного жителя поступило сообщение о том, что неустановленное лицо похитило у него собаку, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Была украдена собака породы «той-терьер». Сумма ущерба составила 100 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 48-летний житель областного центра. Той-терьер возвращен владельцу.

По данному факту проводится досудебное расследование.

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