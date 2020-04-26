Той-терьера похитили у жителя Костаная

В управление полиции Костаная от 31-летнего местного жителя поступило сообщение о том, что неустановленное лицо похитило у него собаку, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Была украдена собака породы «той-терьер». Сумма ущерба составила 100 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 48-летний житель областного центра. Той-терьер возвращен владельцу.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.