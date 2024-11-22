Тойота Хайлендер – это надежный кроссовер среднего размера, который уже много лет пользуется популярностью среди автолюбителей Казахстана. Его универсальность, вместительность и передовые технологии делают его идеальным выбором как для повседневной городской езды, так и для дальних поездок. Что делает эту модель столь востребованной, и почему Тойота Хайлендер заслуживает внимания?

Особенности и преимущества Тойота Хайлендер

Просторный салон

Одним из главных преимуществ Toyota Highlander является его вместительный салон. Автомобиль легко вмещает до семи человек, благодаря чему он становится отличным выбором для семей. В третьем ряду достаточно места даже для взрослых, а багажное отделение позволяет перевозить крупные грузы, особенно при сложенных задних сиденьях. Передовые технологии

В зависимости от комплектации, кроссовер оснащен:

Мультимедийной системой с большим сенсорным экраном (поддержка Apple CarPlay и Android Auto).

Системами помощи водителю, такими как адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и удержание в полосе.

Камерами кругового обзора для удобной парковки.

Надежность и долговечность

Тойота известна своими автомобилями, которые служат долгие годы. Highlander не стал исключением: его моторы и трансмиссии хорошо зарекомендовали себя даже в суровых условиях Казахстана.

Двигатели и комплектации

В Казахстане Тойота Хайлендер предлагается с бензиновым двигателем объемом 2.5 или 3.5 литра. Последний обеспечивает отличную динамику благодаря мощности 299 л.с. Гибридная версия, доступная в некоторых странах, также заслуживает внимания благодаря низкому расходу топлива.

Комплектации варьируются от базовых версий, предлагающих стандартный набор удобств, до топовых с премиальной кожаной отделкой, панорамной крышей и вентиляцией сидений.

Цена Toyota Highlander в Казахстане

Стоимость Тойота Хайлендер стартует от 25 000 000 тенге, в зависимости от года выпуска, комплектации и дилера. Цена на новые модели может достигать 35 000 000 тенге, особенно если речь идет о максимальной комплектации.

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