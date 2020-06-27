Токаев анонсировал дополнительные меры по коронавирусу

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил новому руководству Минздрава разработать дополнительные меры борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Правительству и новому руководству Минздрава поручено на следующей неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, недопущению его дальнейшего распространения, улучшению обслуживания граждан в больницах и поликлиниках», — сообщается в Твиттере главы государства.

Правительству и новому руководству Минздрава поручено на следующей неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, недопущению его дальнейшего распространения, улучшению обслуживания граждан в больницах и поликлиниках. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 26, 2020

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