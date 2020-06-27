Токаев анонсировал дополнительные меры по коронавирусу

COVID-2019 в Казахстане
20319 - зарегистрированно
12589 - выздоровевших
158 - летальных случаев
451 - в Костанайской области
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил новому руководству Минздрава разработать дополнительные меры борьбы с коронавирусной инфекцией.
«Правительству и новому руководству Минздрава поручено на следующей неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, недопущению его дальнейшего распространения, улучшению обслуживания граждан в больницах и поликлиниках», — сообщается в Твиттере главы государства.
Правительству и новому руководству Минздрава поручено на следующей неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, недопущению его дальнейшего распространения, улучшению обслуживания граждан в больницах и поликлиниках.
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 26, 2020