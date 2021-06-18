Токаев анонсировал новые пособия для медиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе открытия нового мемориала в Нур-Султане дал поручение по выплате медикам подъемных пособий и других новых льгот, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Токаев сообщил, что коронавирусом в стране заболели около 10 тысяч работников сферы здравоохранения, из них более двухсот стали его жертвами.

Президент отметил, что в условиях пандемии государство приняло широкий пакет стимулирующих мер, направленных на поддержку врачей и всего медицинского персонала.

«Только на надбавки и страховые пособия медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, было направлено около 180 миллиардов тенге. Правительство дополнительно выделит на эти цели 71,5 миллиарда тенге, чтобы продолжить выплаты до октября текущего года. Мы начали поэтапное повышение зарплат врачей. Этот процесс будет продолжаться», — сообщил Глава государства.

Президент также акцентировал внимание на важности создания эффективной системы социальной поддержки медицинских работников.

«Она должна включать в себя обязательное предоставление жилья прибывающим в сельскую местность специалистам, выплату подъемных пособий и другие льготы. Такие меры должны быть приняты во всех регионах страны при активном участии акимов областей и городов», — поручил он.

«В 2020 году указом Главы государства была учреждена медаль «Халық алғысы», которой были награждены многие наши сограждане, находившиеся на передовой борьбы с пандемией. Эта награда стала знаком безмерной признательности народа нашим согражданам, большинство из которых работники здравоохранения, за их самоотверженный труд и героизм», — отметила пресс-служба Акорды.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.