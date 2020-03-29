Токаев анонсировал новый пакет финансовой поддержки медиков

Президент Казахстана в Твиттер сообщил о предстоящем решении.

«Медики, работающие в условиях повышенных нагрузок в санитарно- эпидемиологической сфере, достойны нового пакета финансовой поддержки. Правительство проводит расчеты. В понедельник будет объявлено о принятом решении», — отметил Токаев.

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