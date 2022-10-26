Токаев анонсировал принятие закона о банкротстве

Фото пресс-службы Акорды
Касым-Жомарт Токаев на встрече в Республиканском общественном штабе анонсировал принятие закона о банкротстве, передает Tengrinews.kz.
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«Будет принят закон «О банкротстве физических лиц», который позволит закредитованным гражданам освободиться от чрезмерной долговой нагрузки. Сейчас думаем и о других мерах в этом направлении», — заявил Президент страны.
Напомним, ранее Глава государства во время рабочей поездки в Жетысускую область высказался о проблеме с кредитами казахстанцев.
«Хотел бы затронуть еще одну важную проблему. Многие люди в нашей стране берут кредиты и потом буквально погрязают в долгах. Это проблема меня очень волнует. В ближайшее время я обнародую свои предложения по этому вопросу», — сказал ранее Глава государства
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