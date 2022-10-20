Касым-Жомарт Токаев анонсировал свое предложение по проблеме с кредитами казахстанцев, передает Tengrinews.kz.

Об этом он заявил во время встречи с общественностью Жетысуской область. Сегодня там Глава государства находится с рабочим визитом.

«Я хотел бы затронуть еще одну серьезную проблему. В нашей стране многие берут кредиты и тонут в долгах. Меня этот вопрос тоже очень волнует. В ближайшее время я обнародую свое предложение по этому вопросу», — сказал Глава государства.

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