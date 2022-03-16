Токаев: Ближайшим родственникам президента запретят занимать должности в правительстве

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу сообщил, что в стране законодательно запретят занимать должности в правительстве и квазигосударственном секторе родственникам президента.

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Глава государства должен выступать незыблемыми гарантом равенства возможностей для всех граждан, поэтому для ближайших родственников президента будет введён законодательный запрет для занятия должностей в политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном селекторе», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Эту норму закрепят в Конституции.

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