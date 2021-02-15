Токаев дал поручение по борьбе с финансовыми пирамидами

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом Генеральной прокуратуры и поставил перед госорганами несколько задач. В том числе Глава государства высказался о противодействии финансовым пирамидам, передает Tengrinews.kz.

В качестве одной из задач для органов прокуратуры Президент обозначил координацию деятельности правоохранительных органов, заострив внимание на необходимости эффективного использования всего потенциала взаимодействия не только в рамках правоохранительной системы, но и с другими госорганами.

«К примеру, многие наши сограждане становятся жертвами финансовых пирамид. Только по одному уголовному делу проходит более 17 тысяч потерпевших. Для реализации подобных преступных схем злоумышленники многократно проводят однотипные транзакции и только затем исчезают из поля зрения. При своевременном обнаружении такой подозрительной активности можно было бы уберечь множество людей от опрометчивых шагов и обеспечить неотвратимость наказания мошенников. Я также обращаюсь к вновь созданному Агентству по финансовому мониторингу. Здесь могут помочь информационные ресурсы финансового мониторинга. Поэтому следует наладить с ними полноценное сотрудничество для пресечения преступлений в этой сфере. В целом прокуратура в таких вопросах должна быть максимально проактивной, инициативной», — уверен он.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал наладить координацию действий правоохранительных структур в рамках их функций.

«Большая ошибка — заимствовать полномочия друг у друга, устраивать своебразное перетягивание каната. Понятно, что никто не хочет терять полномочия. Но во главу угла нужно ставить не личные амбиции и ведомственные интересы, а интересы всего общества и государства. В этой связи необходимо переформатировать деятельность Координационного совета. Его задача — координация реформ в органах внутренних дел, финансового мониторинга и антикоррупционной службе, поиск новых подходов к улучшению работы всей правоохранительной системы», — констатировал Касым-Жомарт Токаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.