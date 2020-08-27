Токаев дал поручения Антикоррупционной службе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Сообщается, что Токаев заслушал отчет об основных результатах работы Агентства по противодействию коррупции за 7 месяцев текущего года. Алик Шпекбаев доложил об исполнении ранее данных поручений по реализации института отставки политических государственных служащих и ответственности руководителей за непринятие мер по противодействию коррупции и восстановлению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

Глава государства отметил важность внедрения сервисной модели работы госорганов, положительно оценил взаимодействие агентства с гражданским обществом, проводимую работу по превенции коррупции и продвижению идеологии добропорядочности.

«В завершение встречи Глава государства отметил необходимость скорейшей законодательной реализации поручений, данных в ходе состоявшегося 19 августа совещания по противодействию коррупции, направленных на усиление ответственности за коррупционные нарушения и повышение эффективности общественного контроля», — говорится в сообщении Акорды.

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