Токаев дал поручения по вакцинам, ценам на продукты и жилью

Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Сообщается, что премьер доложил о процессе работы над выполнением поручения Главы государства о создании цифровой платформы в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обратить самое пристальное внимание на решение проблем, касающихся полноценной реализации государственной программы «Нұрлы жер» с целью максимального обеспечения нуждающихся граждан качественным жильем.

Правительству следует также заняться вопросами ремонта и строительства высококачественных дорог местного значения.

Актуальной остается проблема информационного обеспечения вакцинации граждан и достижения заявленного порога (6 миллионов человек) в текущем году. Глава государства также дал поручение правительству и акимам областей усилить контроль над ценами на продовольствие во избежание их дальнейшего роста.

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