Токаев дал поручения правительству по ситуации на севере Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов страны Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, занимающимся производством зерна.

Напомним, что несколько регионов Казахстана сильно пострадали от засухи в этом году. Мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров направил депутатский запрос на имя премьер-министра Алихана Смаилова, в котором призвал объявить режим чрезвычайной ситуации в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях и предложил отрегулировать алгоритм объявления режима ЧС, потому что «акиматы месяцами выясняют, как объявить ЧС, топчутся на месте, теряют время».

14 сентября сенаторы призвали также правительство Казахстана объявить ЧС в зерносеющих северных регионах страны. Сенатор Гауез Нурмухамбетов предложил отменить НДС аграриям при закупке и ввозе импортных семян для ускоренного вывоза и сушки влажного зерна, установить мораторий на требования по загрузке автотранспорта, снять ограничения на экспорт подсолнечника.

Фото пресс-службы Акорды

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.