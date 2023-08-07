Токаев дал поручения в интересах уязвимых слоев населения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения Светлану Жакупову, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы улучшения качества жизни населения и институционального преобразования системы социального обеспечения.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Светлане Жакуповой по обеспечению гарантий прав и законных интересов социально уязвимых слоев населения.

В частности, он указал на необходимость проактивной работы с такими категориями, как многодетные матери, матери-одиночки, матери, воспитывающие детей-инвалидов, а также обеспечения строгого контроля над соблюдением их прав и интересов в рамках законодательства.

Глава государства акцентировал внимание на решение проблем людей с инвалидностью, поручив проработать предложения по совершенствованию законодательной и институциональной базы, которые позволят повысить уровень жизни данной категории казахстанцев.

В завершение Глава государства указал на важность тесного взаимодействия уполномоченного с государственными органами и институтами гражданского общества для эффективной реализации предлагаемых подходов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.