Токаев дал поручения в связи с ЧП

В пресс-службе Акорды сообщили основные тезисы выступления Президента Касым-Жомарта Токаева по ЧП:
— Нужно ужесточить изоляцию. Медицинскую систему надо готовить к любому варианту развития ситуации.
— За нарушения карантина и режима ЧП надо наказывать строже.
— Казахстанцы старше 55 лет должны сидеть дома
— Все ЦОНы закрыть, привлекайте военных к дезинфекции улиц.
— Нужно дополнительно ограничивать авиа, железнодорожные и автомобильные перевозки
— Всех, кто прибывает в Казахстан — на карантин
— Межэтнические отношения важны, возможны конфликты на почве земельных вопросов и воды. Мониторинг общественного настроения и социальных сетей.
— Давить на бизнесменов нельзя.
— Пресекать слухи и провокации, координировать СМИ
— Врачам и полицейским выплатить премии
— Кредитные каникулы для населения
— Выплаты тем, кто лишился доходов из-за ЧП. По 42 500 тенге. На такую помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллионов казахстанцев
— Бесплатные продуктово-бытовые наборы многодетным семьям, инвалидам и другим нуждающимся
— Отсрочка по налогам и кредитам для МСБ
— Освободить от арендной платы объекты коммерческой недвижимости
— Нацкомпании должны произвести выплату дивидендов государству
— Чиновники должны быстро отойти от шаблонной работы.
«Я хочу донести до каждого члена Правительства, акима – пришло время работать в ином режиме.
Те, кто не понимают остроты текущего момента и попытаются действовать по старинке с подстраховкой «как бы чего не вышло», должны освободить место».