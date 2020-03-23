Токаев дал поручения в связи с ЧП

В пресс-службе Акорды сообщили основные тезисы выступления Президента Касым-Жомарта Токаева по ЧП:

— Нужно ужесточить изоляцию. Медицинскую систему надо готовить к любому варианту развития ситуации.

— За нарушения карантина и режима ЧП надо наказывать строже.

— Казахстанцы старше 55 лет должны сидеть дома

— Все ЦОНы закрыть, привлекайте военных к дезинфекции улиц.

— Нужно дополнительно ограничивать авиа, железнодорожные и автомобильные перевозки

— Всех, кто прибывает в Казахстан — на карантин

— Межэтнические отношения важны, возможны конфликты на почве земельных вопросов и воды. Мониторинг общественного настроения и социальных сетей.

— Давить на бизнесменов нельзя.

— Пресекать слухи и провокации, координировать СМИ

— Врачам и полицейским выплатить премии

— Кредитные каникулы для населения

— Выплаты тем, кто лишился доходов из-за ЧП. По 42 500 тенге. На такую помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллионов казахстанцев

— Бесплатные продуктово-бытовые наборы многодетным семьям, инвалидам и другим нуждающимся

— Отсрочка по налогам и кредитам для МСБ

— Освободить от арендной платы объекты коммерческой недвижимости

— Нацкомпании должны произвести выплату дивидендов государству

— Чиновники должны быстро отойти от шаблонной работы.

«Я хочу донести до каждого члена Правительства, акима – пришло время работать в ином режиме.

Те, кто не понимают остроты текущего момента и попытаются действовать по старинке с подстраховкой «как бы чего не вышло», должны освободить место».

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