Токаев дал важное поручение по ввезенным до 1 сентября авто

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил разовую меру для регистрации нелегально ввезенных автомобилей в Казахстан, передает Tengrinews.kz.

Как заявил Токаев, выступая с Посланием, необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь.

«При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года. Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге«, — сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную очистку.