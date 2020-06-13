Президент Касым-Жомарт Токаев еще раз призвал казахстанцев соблюдать карантин, передает Tengrinews.kz.

«Я призываю всех граждан остерегаться этой болезни и обращать внимание на требования карантина», — написал Президент на своей странице в Twitter.

Также Президент пожелал выздоровления мажилисмену Бекболату Тлеухану, который заболел коронавирусом.

Ранее Президент Казахстана заявлял об угрозе второй волны коронавируса.

«Заражение наших граждан, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны коронавируса, что подтверждает ВОЗ. Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания», — писал Глава государства 4 июня.

По состоянию на 13 июня в Казахстане 14 238 случаев коронавируса, 8829 человек вылечились, 70 смертей, 3782 бессимптомных случая.

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