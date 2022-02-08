Токаев: Январские события в корне изменили нашу жизнь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сообщил, что из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы и бизнес, передает nur.kz

Глава государства сообщил, что в прошлом году экономика страны выросла на 4%. «Но, к сожалению, январские события в корне изменили нашу жизнь. Из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы. Малый и средний бизнес претерпел убытки. Согласно последним данным, причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге», — отметил президент. В этой связи, по его словам, перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики страны и снижению инфляции.

Напомним, 11 января, после массовых погромов и беспорядков в стране, Касым-Жомарт Токаев дал три недели новому премьер-министру Алихану Смаилову на разработку нового плана для правительства на 2022 год.

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