Токаев: Казахский язык всегда будет государственным языком

Еще одним символом, объединяющим казахстанцев, является государственный язык.

Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий в Акорде, сообщает zakon.kz.

Он подчеркнул, что казахский язык всегда будет государственным языком.

«Государство обеспечивает расширение сферы его применения. Работа в этом направлении не прекращается и будет продолжена”,- говорит Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что он недавно говорил: «Родной язык – залог единства, другие языки – залог благополучной жизни».

Чем большим количеством языков овладеют наши молодые люди, тем более конкурентоспособными и квалифицированными они будут. Язык, межэтнические отношения – это тесно связанные между собой важнейшие факторы обеспечения внутренней стабильности. Поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент»,-отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, «политизация такого рода чувствительных для общества вопросов привела к печальным последствиям в некоторых государствах».

Это не наш путь.Касым-Жомарт Токаев

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