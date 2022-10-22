Токаев: Казахский язык всегда будет государственным языком

Фото пресс-службы Акорды
Еще одним символом, объединяющим казахстанцев, является государственный язык.
Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий в Акорде, сообщает zakon.kz.
Он подчеркнул, что казахский язык всегда будет государственным языком.
«Государство обеспечивает расширение сферы его применения. Работа в этом направлении не прекращается и будет продолжена”,- говорит Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил, что он недавно говорил: «Родной язык – залог единства, другие языки – залог благополучной жизни».
Чем большим количеством языков овладеют наши молодые люди, тем более конкурентоспособными и квалифицированными они будут. Язык, межэтнические отношения – это тесно связанные между собой важнейшие факторы обеспечения внутренней стабильности. Поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент»,-отметил Касым-Жомарт Токаев.
По словам президента, «политизация такого рода чувствительных для общества вопросов привела к печальным последствиям в некоторых государствах».
Это не наш путь.Касым-Жомарт Токаев
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