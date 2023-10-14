Токаев: Казахстан будет продолжать политику усиления статуса казахского языка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу усиления статуса казахского языка на заседании Совета глав государств – участников СНГ в Бишкеке, сообщает пресс-служба Акорды, передает informburo.kz

Особое внимание в речи главы государства было уделено вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. Лидер Казахстана подчеркнул особую роль русского языка в многогранном сотрудничестве между странами СНГ.

«Символично, что нынешний год объявлен Годом русского языка в СНГ. Более того, сегодня мы примем историческое решение о подписании учредительного договора и устава Международной организации по русскому языку. Эта организация станет самостоятельной международной структурой, будет правосубъектной», – сказал глава государства.

Новая организация открыта для всех стран и, конечно же, абсолютно актуальна с точки зрения глобального гуманитарного сотрудничества, добавил он. Принимаемые меры по продвижению русского языка на пространстве СНГ и в более широком международном масштабе вовсе не исключают тенденцию усиления национальной идентичности наших стран.

«Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка», – подчеркнул президент.

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