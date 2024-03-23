Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве

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Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.
«Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве», – заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
Он считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства-члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.
«По поручению главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка. Президент Казахстана также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта», – говорится в сообщении Акорды.
Ранее сообщалось, что в партер «Крокус Сити Холла» ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы «Пикник».
В результате теракта в развлекательном комплексе «Крокус сити холле» погибли 82 человека, сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на источники.
Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, продолжается работа с тяжёлыми пациентами, сообщил министр здравоохранения РФ.
МЧС России опубликовало список пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» в Подмосковье. В списке 99 человек, личности некоторых из них не установлены.