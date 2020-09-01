Токаев: Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления в 2021 году

Tengrinews.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с 2021 года 700 тысяч казахстанцев смогут использовать часть пенсионных накоплений, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«В рыночных условиях доступность жилья для граждан основана на наличии доходов и способности самостоятельно решить эту задачу. В рамках моего поручения был проработан вопрос использования населением части своих пенсионных накоплений, это особенно актуально сейчас. Уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или передачи для передачи финкомпаниям», — сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента, озвучивая Послание народу страны.
Прямую трансляцию Послания ведут все казахстанские телеканалы и основные радиостанции
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