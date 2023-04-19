Токаев: Казахстанские города выглядят неважно, акимы должны ходить пешком

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиматам обратить самое серьёзное внимание на обустройство всех городов республики.

«Надо признать, наши города выглядят неважно – детские площадки не оборудованы, дома ветшают. К примеру, недавно по телевидению показывали детскую площадку в Семее, пользоваться которой попросту опасно. В Восточной Европе, на Балканах при гораздо меньших бюджетах города выглядят очень прилично, чисто. По всей видимости, это работа муниципальных властей, но с другой стороны – и отношение самих горожан, чего у нас нет в достаточной мере», – сказал глава государства на совещании в правительстве.

По словам президента, небрежное и безалаберное отношение некоторых граждан к своим улицам и домам портит имидж страны, передает informburo.kz

«Такое, кстати, происходит и в Астане. Я неоднократно говорил, что статусу столицы должен соответствовать не только её центр, но и окраины. Акимы должны пешком ходить по своим городам, населённым пунктам, что касается и столицы», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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