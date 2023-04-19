Токаев: Мы сильно ошиблись с реформой ОСИ

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о реформе объединения собственников имущества (ОСИ), передает Tengrinews.kz.

На совещании по вопросам социально-экономического развития страны Глава государства остановился на проблеме благоустройства городов. Данным вопросом должны заниматься акимы всех уровней, отметил Президент.

«Известно, что наряду с социально-экономическими факторами уровень развития регионов определяется внешним обликом зданий, их соответствием санитарным нормам, озеленением территорий, состоянием общественного пространства, наличием детских спортивных площадок и прочее. В обществе также активно обсуждается вопрос эффективного управления жилым фондом. Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача – обеспечить людей качественными и прозрачными услугами – не выполняется», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он уточнил, что данная реформа предполагала создание первой ступени в системе местного самоуправления.

«Поэтому оставлять без должного внимания эту задачу нельзя. В целом требуется выверенная инфраструктурная политика», — поручил Президент.

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