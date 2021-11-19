Токаев: Нам придется принимать решения о строительстве АЭС

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о перспективах развития в Казахстане атомной энергетики, включая строительство АЭС, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Я думаю, что в конечном счете мы окончательно придем к такому решению. Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем. Конечно, тотального дефицита нет. Баланс примерно нулевой. Но первые признаки обозначены. Поэтому, глядя в будущее, нам придется принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции. Но, как говорится, роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения», — сказал Президент на встрече с представителями финансового сектора в Алматы.