Токаев написал о коронавирусе и обещал наказание за провокации

Президент написал об этом в Twitter.

Правительство и акимы принимают особые меры по обеспечению безопасности наших и иностранных граждан. Ситуация под контролем. Просьба ко всем людям сохранять спокойствие, соблюдать гигиену. Провокации будут наказываться.

Касым-Жомарт Токаев добавил в заключение — #Birgemiz! (Мы вместе!)