Токаев написал о коронавирусе и обещал наказание за провокации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам. Он отметил, что к сожалению, коронавирус не обошел стороной и Казахстан, и призвал сохранять спокойствие, сообщает zakon.kz.
Президент написал об этом в Twitter.
Правительство и акимы принимают особые меры по обеспечению безопасности наших и иностранных граждан. Ситуация под контролем. Просьба ко всем людям сохранять спокойствие, соблюдать гигиену. Провокации будут наказываться.
Касым-Жомарт Токаев добавил в заключение — #Birgemiz! (Мы вместе!)
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