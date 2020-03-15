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Токаев написал о коронавирусе и обещал наказание за провокации

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам. Он отметил, что к сожалению, коронавирус не обошел стороной и Казахстан, и призвал сохранять спокойствие, сообщает zakon.kz.

Президент написал об этом в Twitter.

Правительство и акимы принимают особые меры по обеспечению безопасности наших и иностранных граждан. Ситуация под контролем. Просьба ко всем людям сохранять спокойствие, соблюдать гигиену. Провокации будут наказываться.

Касым-Жомарт Токаев добавил в заключение — #Birgemiz! (Мы вместе!)

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