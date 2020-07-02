Токаев написал о Назарбаеве

Президент Касым-Жомарт Токаев написал статью о Нурсултане Назарбаеве под названием «Уроки исторической личности». Она опубликована в газете «Egemen Qazaqstan», передает Tengrinews.kz. Перевод на русский язык был размещен на Казинформ.

Токаев рассказал, что с тех пор, как он впервые познакомился с Назарбаевым, прошло 35 лет.

«В сентябре 1985 года Нурсултан Абишевич в качестве Председателя Совета министров Казахской ССР прибыл в Китай. В то время я работал в посольстве. Уже тогда всех нас поразили и восхитили глубина знаний, смелость мыслей, последовательность и ясность речи, которую демонстрировал глава казахского правительства во время переговоров с китайской стороной. Когда мы встретились с сотрудниками посольства после неформальной беседы, длившейся два с половиной часа, я посмотрел на своих коллег и сказал: «Похоже, мы только что разговаривали с будущим руководителем Казахстана». Пять лет спустя Нурсултан Назарбаев возглавил нашу страну.

Одно из первых кадровых решений Первого Президента Казахстана на заре независимости и определило мою судьбу. В своей книге «Преодоление» я так написал об этом: «Этот щедрый душой человек поверил в мои способности и позволил мне использовать их на благо страны, где я родился и вырос, – на благо Казахстана».

Нурсултан Назарбаев, сумевший стать главой независимого государства, пользующийся уважением и любовью народа, родился в простой семье, учился в казахской школе, в начале своего славного трудового пути занимался плавкой чугуна. Вскоре Нурсултан Абишевич смог достичь своей высокой мечты, которая была подобна высочайшей вершине гор Алатау, у подножия которых он родился и вырос.

С ранних лет Нурсултан Назарбаев жил заботой о людях. А умение играть на домбре и знание духовного наследия казахского народа сблизили его с творческой интеллигенцией. Превосходные организаторские способности и беззаветная любовь к работе привели молодого лидера на вершину управленческой вертикали. В июне 1989 года Нурсултан Назарбаев стал первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, в апреле 1990 года Верховный совет избрал его первым Президентом Республики Казахстан. Уже тогда Нурсултан Абишевич выделялся как самый молодой и харизматичный лидер на территории СССР, в то время одного из самых влиятельных государств на мировой геополитической карте», — написал Токаев.

Президент затронул период развала Советского Союза.

«Нурсултан Назарбаев, как опытный политик, прекрасно понимал, что советская держава находится на грани развала. Поэтому в критический период истории он не стал участвовать в политических играх, развернувшихся в руководстве бывшего Союза, оставаясь сторонником интеграционных процессов. Когда развалилась некогда огромная страна, его позиция стал определяющей при формировании СНГ. Если иметь в виду «югославский сценарий», то на самом деле это было самым разумным решением, которое позволило предотвратить кровопролитие в процессе становления новых государств.

Независимый Казахстан оказался перед судьбоносным выбором. Молодое государство должно было определить свое место в мировой геополитике. В своих воспоминаниях Елбасы напоминает о вопросах, ответы на которые тогда приходилось искать: «Какой страной станет Казахстан? Суждено ли ему стать мостом между Азией и Европой? Или он станет осью Север-Юг?».

(…) В наследство от Советского Союза Казахстану достались пришедшая в упадок экономика, остановившиеся промышленные и сельскохозяйственные предприятия, безработица, бедность. Все это усиливало социальное напряжение и в любой момент грозило привести к дальнейшей эскалации ситуации. Не секрет, что многие политики и эксперты в то время скептически относились к будущему нашего государства. По их мнению, экономические и демографические проблемы, отсутствие оформленной внешней границы могли нанести ощутимый урон независимости. Однако взвешенная и эффективная политика Первого Президента позволила полностью опровергнуть подобные скептические прогнозы. Были приложены огромные усилия, в том числе для урегулирования пограничного вопроса.

Несомненно, одним из первых шагов, принесших Нурсултану Назарбаеву мировое признание, стал Указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона. (…) Елбасы, как опытный и уважаемый политик, с высокой трибуны ООН призвал своих коллег использовать ядерную энергию исключительно в мирных целях. Хотя эта проблема был озвучена еще в 1946 году на впервые созванной Генеральной Ассамблее ООН, страны мира продолжили «гонку вооружений». Решительные слова и действия Первого Президента Казахстана положили начало системным шагам, направленным на предотвращение распространения оружия массового уничтожения в мире.

Нурсултан Абишевич, будучи мудрым политиком и сильной личностью, объединяющей весь народ, приложил немало усилий для укрепления основ Независимости. Учитывая то, что наша страна окружена крупнейшими державами евразийского континента, Первый Президент всегда придерживался сбалансированного и миролюбивого внешнеполитического курса. Он никогда не забывал о том, что эмоции не могут быть хорошим советчиком в государственных делах. Бесспорно, только истинный политик, мудрый и дальновидный, сможет выбрать собственный путь, находясь между двумя частями света – Европой и Азией, двумя цивилизациями – западной и восточной, двумя системами – тоталитарной и демократической. Из всех этих составляющих Елбасы смог сформировать новый тип государства, сочетающий в себе азиатские традиции и западные новации», — поделился Токаев.

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