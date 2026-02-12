Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума по проекту новой Конституции. Об этом сообщили в Акорде.
Согласно документу, всенародное голосование состоится 15 марта 2026 года. Проект новой Конституции будет официально опубликован в средствах массовой информации 12 февраля.
На референдум будет вынесен вопрос: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»
Подготовка и проведение референдума возложены на Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан , а также на территориальные и участковые избирательные комиссии. Правительству поручено совместно с ЦИК и другими государственными органами принять необходимые меры для организации голосования.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Референдум является формой прямого волеизъявления граждан по наиболее важным вопросам государственной значимости. Решения, принятые по его итогам, имеют обязательную силу.
Из-за сильных морозов занятия первой смены отменены в ряде регионов Костанайской области
В Рудном задержан организатор узла для интернет-мошенников
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.