Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума по проекту новой Конституции. Об этом сообщили в Акорде.

Согласно документу, всенародное голосование состоится 15 марта 2026 года. Проект новой Конституции будет официально опубликован в средствах массовой информации 12 февраля.

На референдум будет вынесен вопрос: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»

Подготовка и проведение референдума возложены на Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан , а также на территориальные и участковые избирательные комиссии. Правительству поручено совместно с ЦИК и другими государственными органами принять необходимые меры для организации голосования.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Референдум является формой прямого волеизъявления граждан по наиболее важным вопросам государственной значимости. Решения, принятые по его итогам, имеют обязательную силу.

