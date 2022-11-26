Президент Касым-Жомарт Токаев назначил дату выборов депутатов Сената, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
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Своим указом Глава государства постановил назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов Сената Парламента.
Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената.
Указ вводится в действие со дня опубликования.
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