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Токаев назначил дату выборов депутатов Сената

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил дату выборов депутатов Сената, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Своим указом Глава государства постановил назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов Сената Парламента.

Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената.

Указ вводится в действие со дня опубликования.

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