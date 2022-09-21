Токаев назначил дату выборов президента

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября 2022 года.
Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.
Правительству необходимо принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.
Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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