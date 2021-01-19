Токаев назначил новых членов правительства

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил членов правительства Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Президент постановил назначить:
- Смаилова Алихана Асхановича — первым заместителем премьер-министра;
- Скляра Романа Васильевича — заместителем премьер-министра;
- Тугжанова Ералы Лукпановича — заместителем премьер-министра;
- Тлеуберди Мухтара Бескенулы — заместителем премьер-министра — министром иностранных дел;
- Койшыбаева Галымжана Тельмановича — руководителем Канцелярии премьер-министра;
- Ермекбаева Нурлана Байузаковича — министром обороны;
- Тургумбаева Ерлана Заманбековича — министром внутренних дел;
- Балаеву Аиду Галымовну — министром информации и общественного развития;
- Омарова Сапархана Кесикбаевича — министром сельского хозяйства;
- Бекетаева Марата Бакытжановича — министром юстиции;
- Аймагамбетова Асхата Канатовича — министром образования и науки;
- Цоя Алексея Владимировича — министром здравоохранения;
- Шапкенова Серика Жамбуловича — министром труда и социальной защиты населения;
- Атамкулова Бейбута Бакировича — министром индустрии и инфраструктурного развития;
- Жамаубаева Ерулана Кенжебековича — министром финансов;
- Раимкулову Актоты Рахматуллаевну — министром культуры и спорта;
- Султанова Бахыта Турлыхановича — министром торговли и интеграции;
- Ильина Юрия Викторовича — министром по чрезвычайным ситуациям;
- Иргалиева Асета Армановича — министром национальной экономики;
- Мусина Багдата Батырбековича — министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;
- Мирзагалиева Магзума Маратовича — министром экологии, геологии и природных ресурсов;
- Ногаева Нурлана Аскаровича — министром энергетики.
Новыми министрами стали Серик Шапкенов и Асет Иргалиев.
Шапкенов ранее занимал пост вице-министра труда и соцзащиты, а Иргалиев был вице-министром нацэкономики.
Кроме того, Мухтар Тлеуберди теперь занимает двойную должность. Глава МИД теперь также является заместителем премьер-министра.
Все остальные должностные лица занимали те же посты до отставки правительства.
Отметим, что назначение членов правительства согласовали депутаты Мажилиса на заседаниях профильных комитетов.
Как отмечает пресс-служба Мажилиса, в ходе консультации по кандидатуре Асета Иргалиева речь шла о повышении доли малого и среднего бизнеса, децентрализации государственного управления и эффективному функционированию межбюджетных отношений в регионах.
Также сообщается, что большой круг вопросов и пожеланий депутатов был адресован Серику Шапкенову (новый министр труда). В частности, речь шла о развитии пенсионной системы, совершенствовании базовых минимальных социальных стандартах и методике прогнозирования потребностей рынка труда в востребованных специальностях.
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