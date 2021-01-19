USD 420.29
EUR 506.87
RUB 5.66
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Токаев назначил новых членов правительства

Токаев назначил новых членов правительства

Vinkmag ad

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил членов правительства Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Президент постановил назначить:

  • Смаилова Алихана Асхановича — первым заместителем премьер-министра;
  • Скляра Романа Васильевича — заместителем премьер-министра;
  • Тугжанова Ералы Лукпановича — заместителем премьер-министра;
  • Тлеуберди Мухтара Бескенулы — заместителем премьер-министра — министром иностранных дел;
  • Койшыбаева Галымжана Тельмановича — руководителем Канцелярии премьер-министра;
  • Ермекбаева Нурлана Байузаковича — министром обороны;
  • Тургумбаева Ерлана Заманбековича — министром внутренних дел;
  • Балаеву Аиду Галымовну — министром информации и общественного развития;
  • Омарова Сапархана Кесикбаевича — министром сельского хозяйства;
  • Бекетаева Марата Бакытжановича — министром юстиции;
  • Аймагамбетова Асхата Канатовича — министром образования и науки;
  • Цоя Алексея Владимировича — министром здравоохранения;
  • Шапкенова Серика Жамбуловича — министром труда и социальной защиты населения;
  • Атамкулова Бейбута Бакировича — министром индустрии и инфраструктурного развития;
  • Жамаубаева Ерулана Кенжебековича — министром финансов;
  • Раимкулову Актоты Рахматуллаевну — министром культуры и спорта;
  • Султанова Бахыта Турлыхановича — министром торговли и интеграции;
  • Ильина Юрия Викторовича — министром по чрезвычайным ситуациям;
  • Иргалиева Асета Армановича — министром национальной экономики;
  • Мусина Багдата Батырбековича — министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;
  • Мирзагалиева Магзума Маратовича — министром экологии, геологии и природных ресурсов;
  • Ногаева Нурлана Аскаровича — министром энергетики.

Новыми министрами стали Серик Шапкенов и Асет Иргалиев.

Шапкенов ранее занимал пост вице-министра труда и соцзащиты, а Иргалиев был вице-министром нацэкономики.

Кроме того, Мухтар Тлеуберди теперь занимает двойную должность. Глава МИД теперь также является заместителем премьер-министра.

Все остальные должностные лица занимали те же посты до отставки правительства.

Отметим, что назначение членов правительства согласовали депутаты Мажилиса на заседаниях профильных комитетов.

Как отмечает пресс-служба Мажилиса, в ходе консультации по кандидатуре Асета Иргалиева речь шла о повышении доли малого и среднего бизнеса, децентрализации государственного управления и эффективному функционированию межбюджетных отношений в регионах.

Также сообщается, что большой круг вопросов и пожеланий депутатов был адресован Серику Шапкенову (новый министр труда). В частности, речь шла о развитии пенсионной системы, совершенствовании базовых минимальных социальных стандартах и методике прогнозирования потребностей рынка труда в востребованных специальностях.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Токаев освободил от должностей 8 человек