Токаев назначил новых членов правительства

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил членов правительства Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Президент постановил назначить:

Смаилова Алихана Асхановича — первым заместителем премьер-министра;

Скляра Романа Васильевича — заместителем премьер-министра;

Тугжанова Ералы Лукпановича — заместителем премьер-министра;

Тлеуберди Мухтара Бескенулы — заместителем премьер-министра — министром иностранных дел;

Койшыбаева Галымжана Тельмановича — руководителем Канцелярии премьер-министра;

Ермекбаева Нурлана Байузаковича — министром обороны;

Тургумбаева Ерлана Заманбековича — министром внутренних дел;

Балаеву Аиду Галымовну — министром информации и общественного развития;

Омарова Сапархана Кесикбаевича — министром сельского хозяйства;

Бекетаева Марата Бакытжановича — министром юстиции;

Аймагамбетова Асхата Канатовича — министром образования и науки;

Цоя Алексея Владимировича — министром здравоохранения;

Шапкенова Серика Жамбуловича — министром труда и социальной защиты населения;

Атамкулова Бейбута Бакировича — министром индустрии и инфраструктурного развития;

Жамаубаева Ерулана Кенжебековича — министром финансов;

Раимкулову Актоты Рахматуллаевну — министром культуры и спорта;

Султанова Бахыта Турлыхановича — министром торговли и интеграции;

Ильина Юрия Викторовича — министром по чрезвычайным ситуациям;

Иргалиева Асета Армановича — министром национальной экономики;

Мусина Багдата Батырбековича — министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;

Мирзагалиева Магзума Маратовича — министром экологии, геологии и природных ресурсов;

Ногаева Нурлана Аскаровича — министром энергетики.

Новыми министрами стали Серик Шапкенов и Асет Иргалиев.

Шапкенов ранее занимал пост вице-министра труда и соцзащиты, а Иргалиев был вице-министром нацэкономики.

Кроме того, Мухтар Тлеуберди теперь занимает двойную должность. Глава МИД теперь также является заместителем премьер-министра.

Все остальные должностные лица занимали те же посты до отставки правительства.

Отметим, что назначение членов правительства согласовали депутаты Мажилиса на заседаниях профильных комитетов.

Как отмечает пресс-служба Мажилиса, в ходе консультации по кандидатуре Асета Иргалиева речь шла о повышении доли малого и среднего бизнеса, децентрализации государственного управления и эффективному функционированию межбюджетных отношений в регионах.

Также сообщается, что большой круг вопросов и пожеланий депутатов был адресован Серику Шапкенову (новый министр труда). В частности, речь шла о развитии пенсионной системы, совершенствовании базовых минимальных социальных стандартах и методике прогнозирования потребностей рынка труда в востребованных специальностях.

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