Токаев назвал Костанай житницей Казахстана

Отмечая символичность проведения Форума, посвященного сельскому хозяйству, в настоящей «житницей» Казахстана – Костанайской области, Касым-Жомарт Токаев указал на огромные возможности для расширения торговли и взаимовыгодной кооперации в сфере АПК, сообщает Акорда.

«Символично, что наш сегодняшний форум, посвященный сельскому хозяйству, проходит в настоящей житнице Казахстана. Костанайская область вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Это стало возможным в том числе благодаря началу построения целины в Казахстане. В следующем году исполнится 70 лет с момента начала этой кампании», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, Казахстан и Россия являются крупнейшими производителями сельхозпродукции и входят в десятку мировых лидеров по экспорту зерна. Также на долю государств приходится почти 10% пахотных земель и 9% пастбищ и сенокосных угодий всего мира.

– В Казахстане за последние 5 лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2 раза. Удвоился и экспорт сельхозпродукции, достигнув почти 6 миллиардов долларов. Наша сельхозпродукция поставляется в 80 стран мира. В глобальном индексе продовольственной безопасности за 2022 год Казахстан занял 32-е место из 113 стран. Таким образом, мы последовательно развиваем агропромышленный комплекс. Уверен, на сегодняшнем Форуме будут выработаны новые согласованные подходы по обеспечению продовольственной безопасности наших стран на принципах равноправия и учета интересов друг друга, – отметил Президент Казахстана.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев встретил президента России Владимира Путина в Акорде. Он также принимает участие в форуме.

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