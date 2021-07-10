Токаев о дорогом утильсборе на авто: Мы проигрываем борьбу

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что дорогой утилизационный сбор на автомобили мешает развиваться казахстанским грузоперевозкам. Он поручил правительству принять меры, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Сегодня увеличиваются жалобы бизнеса на необходимость пересмотра утилизационного сбора на автомобили, в первую очередь на седельные тягачи. Утилизационный сбор за один тягач в среднем составляет 1,6 миллиона тенге. Для грузоперевозчиков утилизационный сбор представляет существенную нагрузку, которая негативно влияет на обновление автопарка», — указал Токаев на расширенном заседании правительства.

Он уточнил, что в Казахстане на международных перевозках грузов задействовано около 7,5 тысячи седельных тягачей, тогда как в России — 34 тысячи, в Беларуси — 15 тысяч, в Узбекистане — 8 тысяч.

«Отечественные предприятия теряют позиции на рынке. Мы проигрываем борьбу со своими соседями. С 2017 года доля отечественных перевозчиков на рынке международных автомобильных перевозок сократилась более чем в полтора раза. Поэтому правительству следует подготовить предложения по совершенствованию государственной политики в данной сфере, в том числе по вопросам утилизационного сбора», — поручил Президент.

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