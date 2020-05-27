Токаев о коронавирусе: Мы должны быть готовы к повторной вспышке

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил подготовиться ко второй вспышке коронавируса в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«Сегодня значимой составляющей безопасности всех стран стали вопросы биологической безопасности. Я уже говорил: мы должны быть готовы к повторной вспышке коронавируса. Ситуация усугубляется наличием стойких природных очагов и иных особо опасных инфекций на территории нашей страны и сопредельных государств. Принятие ряда непоследовательных реформ и реорганизации послужило причиной ослабления службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля. Необходимо усилить и институционализировать СЭС, повернуться к доказавшей свою эффективность модели», — сказал Токаев на заседании Нацсовета общественного доверия.

Президент подчеркнул, что в стране будут повышены статус и полномочия главного государственного санитарного врача, а также начаты работы по созданию нового комитета.

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