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Токаев о коронавирусе: Мы должны быть готовы к повторной вспышке

COVID-2019 в Казахстане

9304 - зарегистрированно

4669 - выздоровевших

37 - летальных случаев

131 - в Костанайской области

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил подготовиться ко второй вспышке коронавируса в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«Сегодня значимой составляющей безопасности всех стран стали вопросы биологической безопасности. Я уже говорил: мы должны быть готовы к повторной вспышке коронавируса. Ситуация усугубляется наличием стойких природных очагов и иных особо опасных инфекций на территории нашей страны и сопредельных государств. Принятие ряда непоследовательных реформ и реорганизации послужило причиной ослабления службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля. Необходимо усилить и институционализировать СЭС, повернуться к доказавшей свою эффективность модели», — сказал Токаев на заседании Нацсовета общественного доверия.

Президент подчеркнул, что в стране будут повышены статус и полномочия главного государственного санитарного врача, а также начаты работы по созданию нового комитета.
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