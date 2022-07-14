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Токаев о ситуации с сахаром в магазинах: Позор

Фото из открытых источников

Президент Токаев в ходе расширенного заседания правительства поручил найти правильные подходы к решению проблемы с сахаром, передает  Tengrinews.kz.

По официальным данным, из ранее введенных семи сахарных заводов сегодня действуют только четыре: в Алматинской и Жамбылской областях, и они загружены лишь на треть. По словам Президента, Минсельхоз планирует увеличить долю свекловичного сахара в шесть раз к 2026 году (с 7 до 43 процентов). Однако за последние четыре года, по словам Президента, площади посева сахарной свеклы сократились на треть.

«Мы на 90 процентов зависим от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решения в рамках ЕАЭС, но в любом случае это серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства. Правительству нужно в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Цель — значительное сокращение импортозависимости, постепенный переход к самообеспечению», — заявил в ходе расширенного заседания правительства Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, интерес со стороны внутренних и иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок, нужны правильные подходы.

«Это принципиальный вопрос, имеющий в том числе внутриполитическое значение. Мы сегодня видим, что происходит в магазинах. Позор!», — заявил Токаев.

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