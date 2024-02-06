Токаев объяснил, почему принял отставку правительства

Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса объяснил, почему принял отставку правительства под руководством Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, правительство должно играть новую, важную роль, оперативно принимать решения, предпринимать действенные шаги.

«Нужно принимать смелые твердые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики на благо нашего народа. Необходимо адаптироваться к новым реалиям. Мы должны уметь противостоять новым вызовам, правительство должно быть готово к этому. Необходимо придать новый импульс деятельности правительства, общественность этого также ждет. По этой причине я принял заявление об отставке Алихана Смаилова. Правительство под его руководством обеспечило стабильность во всех сферах».

Касым-Жомарт Токаев