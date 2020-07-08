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Токаев объявил 13 июля днем траура по погибшим от коронавируса

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении объявил о назначении дня траура по погибшим от коронавируса, передает zakon.kz.
Эпидемия унесла жизни выдающихся людей. Я выражаю соболезнования всем тем, кто потерял близких. Поэтому, 13 июля объявляю днем национального траура, — заявил Президент.
В данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации. С момента моего поручения количество коек для больных коронавируса увеличилось на 70%, — добавил Токаев.

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