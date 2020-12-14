Токаев объявил о новом пакете реформ

Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград и премий, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Акорда, обращаясь к участникам церемонии, Президент поздравил их с Днем Независимости и подчеркнул, что Независимость является прочной опорой нашей государственности, надежной основой суверенности.

Для Казахстана – страны с богатой историей и глубокими корнями – нет большей ценности. Это самое драгоценное сокровище, самое сокровенное достояние. Поэтому мы дорожим Независимостью, о которой мечтали наши предки. Суверенитет – это бесценное благо, которым обладает не каждый народ. Летопись нашей Независимости тесно связана с исторической фигурой Первого Президента – Елбасы, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что пандемия помешала широко отметить главный национальный праздник страны. Ради здоровья, жизни и благополучия граждан все мероприятия пройдут в ограниченном формате и в режиме онлайн. Однако это ни в коем случае не умаляет ценности и значения Дня Независимости, считает Президент. Он уверен, что торжественная атмосфера главного праздника будет в каждом доме, наполняя радостью и гордостью сердца всех казахстанцев.

Моей главной миссией на посту Президента является социальная справедливость и рост благосостояния народа. Поэтому в фокусе каждодневных усилий государства – улучшение качества жизни наших граждан. В этом году мы увеличили размеры пенсий и социальных пособий около 4 миллионам гражданам. Повысили социальные страховые выплаты в среднем на 50 %. Внедрили гарантированный социальный пакет для более чем 500 тысяч детей из малообеспеченных семей. Для поддержки людей, оказавшихся во время пандемии в сложной жизненной ситуации, мы пошли на беспрецедентный в нашем регионе шаг. Были осуществлены прямые выплаты гражданам в размере 42 500 тенге. Финансовую помощь от государства получили более 4,5 миллиона граждан. Предоставленная отсрочка по кредитам позволила не допустить дефолт порядка 1 миллиона 900 тысяч казахстанцев, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что 29-й год нашей Независимости выдался сложным, драматичным, нестандартным. Подобные судьбоносные испытания не выпадают на долю каждого поколения. Пройдя суровую закалку глобальным кризисом, государство будет ставить перед собой еще более смелые цели и задачи.

Предстоящий год станет для нас рубежным. Он пройдет под знаком 30-летия Независимости нашей Родины. Это время для подведения итогов и осмысления пройденного пути. Мы отметим эту важнейшую для нашего народа дату конкретными делами и новыми проектами. Мы уйдем от формата громких акций и пафосных мероприятий, вся работа будет выстроена максимально прагматично. Мы продолжим реализацию объемного комплекса системных мер в экономике, социальной сфере, экологии. Уделим пристальное внимание нуждам и потребностям всех слоев населения, особенно молодежи, женщин, людей с ограниченными возможностями. Мы твердо намерены продолжить процесс политической модернизации страны, – сказал Президент.

Глава государства анонсировал новый пакет реформ, о котором будет объявлено в начале следующего года. Это придаст новый импульс демократическим преобразованиям в Казахстане, направленным на построение «слышащего государства», продвижение и утверждение принципов справедливости и равных возможностей.

Еще одним важным событием в предстоящем году станут выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что выборы станут демонстрацией высокой гражданской активности и политической зрелости нашего общества. Избирательная кампания еще раз убедительно докажет институциональную устойчивость казахстанской государственности.

В выступлении была дана высокая оценка труда и заслуг казахстанцев, которые получили свои награды из рук Президента в ходе торжественной церемонии.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.