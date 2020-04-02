Определять количество призываемых военнообязанных и сроки проведения специальных сборов будут акиматы.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о призыве военнообязанных на специальные сборы. Указ опубликован на сайте Акорды, сообщает informburo.kz
«Призвать военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооружённых Сил Республики Казахстан», – говорится в тексте указа.
Проведение призыва военнообязанных на специальные сборы через соответствующие местные органы военного управления, а также определение количества призываемых военнообязанных и сроки проведения специальных сборов возложено на местные исполнительные органы столицы, городов республиканского значения и областей по согласованию с Генштабом Вооружённых Сил Республики Казахстан.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.