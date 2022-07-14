Токаев объявил выговоры двум министрам

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры заместителю премьер-министра — министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву, передает Tengrinews.kz.

«Из ранее введенных 7 сахарных заводов сегодня действуют только 4. В Алматинской и Жамбылской областях, которые загружены лишь на треть, 31 процент. Минсельхоз планирует увеличить долю свекловичного сахара в 6 раз к 2026 году, с 7 до 43 процентов», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

По словам Президента, за последние четыре года площади сахарной свеклы сократились на треть.

«Мы на 90 процентов зависим от импортного сахара, здесь можно ссылаться на решение в рамках ЕАЭС, но в любом случае это серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства. Поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву«, — добавил Президент.

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