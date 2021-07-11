Токаев обозначил «единственный выход» для нового учебного года

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить возвращение учащихся и студентов к традиционному формату в новом учебном году, передает Tengrinews.kz.

Глава государства указал на то, что пандемия негативно сказалась на качестве образования. Поэтому требуется устранить недостатки, допущенные в прошлом учебном году, и не отстать в новом учебном году.

«Единственный выход — переход к прежнему формату обучения. Поручаю правительству обеспечить возвращение учащихся и студентов к традиционному формату обучения в новом учебном году. Понятно, что в условиях появления новых штаммов коронавируса выполнить эту задачу нелегко. Поэтому необходимо разработать комплексный подход, который максимально обеспечит защиту учащихся и учителей», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

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