Токаев обратил внимание на повышение боеготовности ВС РК и дал ряд поручений

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на повышение боеготовности Вооруженных сил и дал ряд поручений, сообщает kaztag.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, обратив особое внимание на вопросы повышения боеготовности Вооруженных сил», – говорится в сообщении во вторник.

Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. Токаев был проинформирован о внедрении нового формата боевой подготовки с изменением ее цикличности и модели, обеспечивающей совершенствование управленческих качеств командиров.

Министр обороны доложил о принимаемых мерах по укреплению территориальной обороны. Ведется планомерная работа как на законодательном уровне, так и в практической плоскости. Президенту была представлена информация о ходе укомплектования вооружением и военной техникой подразделений постоянной готовности, в том числе в части перехода на мобильные и модульные компоненты отечественного производства.

Сообщается, что отдельно доложено о миротворческой деятельности Вооруженных сил.

«Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по оцифровке сведений о призывниках и отслуживших срочную службу гражданах. Модернизация информационных систем и их интеграция с базами данных других государственных органов позволила перевести услуги приписки, постановки на воинский учет и выдачи военных билетов в электронный формат», – говорится в сообщении.

Руслан Жаксылыков рассказал о принимаемых мерах по предоставлению кредитных каникул призывникам, а также льготном образовании.

Согласно его данным, на сегодняшний день 2,5 тысячи солдат получили отсрочку по кредитам и 1,5 тысячи отслуживших воинов – места в высших учебных заведениях. За отчетный период почти 700 уволенных в запас солдат-срочников обучились по востребованным на рынке труда специальностям водителя, ремонтника, машиниста, слесаря, повара и другим.

«Президентом приняты во внимание названные инициативы, в том числе касательно проведения совместно с министерством высшего образования и науки работы по выделению квот на льготное образование, предоставлению государственных образовательных грантов отслужившим срочную службу, а также продолжения их законодательного закрепления», – отмечено в информации.

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