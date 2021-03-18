Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, сообщает zakon.kz.

«В очередной раз призываю сограждан не терять выдержки, соблюдать все санитарные нормы, поддержать массовую вакцинацию от коронавируса. Правительство и акиматы должны быть готовы к массовой вакцинации. Мы дали ей старт 1 февраля. Однако на данный момент полностью провакцинированных граждан чуть более 19 тысяч. По плану же мы должны вакцинировать более 6 миллионов человек. Если не хватает собственных производственных мощностей и поставок вакцины из России, нужно выходить на рынок и импортировать требуемый объем. Без достижения коллективного иммунитета нам не побороть болезнь и не восстановить экономику. Поручаю Правительству активизировать данную работу. Буду держать данный вопрос на контроле. Еще раз обращаюсь к гражданам, нужно положительно относится к вакцинации, другого выхода нет, – сказал глава государства.