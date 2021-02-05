Токаев обратился к казахстанцам по поводу государственного языка

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев делится знанием государственного языка с друзьями, коллегами и знакомыми, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
На первом заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 30-летия независимости Казахстана Токаев подчеркнул, что знание казахского языка является важнейшим шагом на пути к формированию единой нации, и вновь призвал поддержать всех соотечественников, стремящихся к изучению языка.
«Пусть каждый гражданин, знающий государственный язык, делится своими знаниями с друзьями, коллегами, знакомыми, желающими изучать казахский язык. Это благородное начинание, безусловно, продемонстрирует наше взаимоуважение и укрепит единство», — считает Президент.
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