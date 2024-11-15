Токаев обратился к казахстанцам по случаю вступления в силу новой Конституции





Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю вступления в силу Новой Конституции Казахстана Уважаемые соотечественники!

«От всего сердца поздравляю вас с поистине эпохальным событием – вступлением в силу Новой Конституции нашей страны! Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации. Этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества. На общенациональном референдуме 15 марта народ Казахстана сделал судьбоносный выбор, определивший горизонты развития государства на многие десятилетия вперед. Это историческое решение навсегда останется в летописи страны как яркий пример подлинного патриотизма и высокой гражданской ответственности миллионов наших соотечественников. Глубоко символично, что День Конституции отныне неразрывно связан с началом декады «Наурызнама». Знаковая дата гармонично объединяет многовековые традиции весеннего возрождения с основополагающими принципами Нового Основного закона – стремлением к гражданской солидарности, передовым знаниям и добросовестному труду на благо Родины. Убежден, опираясь на незыблемый правовой фундамент поистине всенародной Конституции, мы обязательно достигнем всех поставленных целей и утвердим в обществе созидательные ценности Закона и Порядка, Трудолюбия и Прогресса, Чистоты и Природолюбия. Сплотившись в нерушимый монолит общенационального единства, мы непременно покорим вершины мировой цивилизации и построим Справедливый Казахстан – государство равных возможностей и всестороннего развития всех без исключения граждан! Выражаю уверенность в конечном успехе намеченных планов, ведущих к процветанию нашего Отечества. Да здравствует Республика Казахстан! Да здравствует наш народ!? — сказал Президент РК.

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