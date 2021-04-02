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Токаев обратился к казахстанцам с призывом

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Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с призывом, сообщает zakon.kz.

Я призываю всех принять вакцину при первой возможности. Это забота о себе, своих старших и близких. В конце концов, это наш гражданский долг, — подчеркнул Президент на совещании об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране.

Он отметил, что работа по иммунизации населения должна сопровождаться активной, грамотной информационно-разъяснительной работой. Следует привлечь профессиональное сообщество, общественников, всех граждан — сторонников массовой вакцинации.

Также Касым-Жомарт Токаев считает крайне важным и активную позицию отечественного бизнеса в этом вопросе. Требуется разъяснительная, мотивационная работа с сотрудниками, членами их семей.

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