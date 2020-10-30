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Токаев обратился к казахстанцам

Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал в Twitter обращение к казахстанцам, передает Tengrinews.kz.

«Ситуация с распространением коронавируса во многих зарубежных странах тревожная. Повсеместно принимаются самые серьезные меры, в том числе повторные локдауны. Призываю казахстанцев следовать рекомендациям Минздрава, придерживаться карантинных мер.

Правительство действует исходя из интересов бизнеса и экономики. Учтен опыт борьбы с первой волной пандемии. Акимам поручено принимать решения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но очень многое зависит от бдительности самих граждан», — написал Токаев.

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