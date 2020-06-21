Токаев обратился к медикам

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к медицинским работникам Казахстана, передает Tengrinews.kz.

В своем Twitter Глава государства поздравил медиков с профессиональным праздником.

«Ваше призвание — возвращать здоровье людям, а порой и спасать их жизни. Сегодня многие из вас находятся на передовой борьбы с пандемией», — написал он.

Президент поблагодарил медиков за самоотверженный труд и пожелал благополучия и здоровья.

«Государство в приоритетном порядке будет оказывать помощь медикам», — пообещал Касым-Жомарт Токаев.

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