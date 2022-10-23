Токаев обратился к военным Казахстана: Мы должны быть готовы дать отпор в случае угрозы

Глава государства на церемонии присвоения высших воинских и специальных званий, а также классных чинов, напомнил офицерам о сложной обстановке, складывающейся в мире, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент указал силовикам на исключительную важность обеспечения безопасности страны, передает informburo.kz

«Необходимо безотлагательно наладить порядок и дисциплину во всех сферах. Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране. Защищать Родину и целостность государства – обязанность каждого гражданина. Мы должны твёрдо усвоить это. Обеспечение безопасности страны – священный долг и высокая ответственность», – сказал президент Казахстана и верховный главнокомандующий ВС РК Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что офицеры достойно несут эту миссию и вносят огромный вклад в укрепление государственности Казахстана, день и ночь находясь на страже рубежей нашей страны. По словам президента, молодые воины равняются на офицеров, поэтому им предстоит с честью и достоинством нести высокие генеральские и офицерские звания.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что присвоение высших воинских званий военнослужащим и сотрудникам специальных и правоохранительных органов – это признание их заслуг перед родиной и высокая оценка безупречной службы на благо Отечества.

«В вашем лице мы чествуем всех, кто хранит мир и покой в домах наших граждан. В условиях нарастающей геостратегической напряженности значение силовых структур многократно возрастает. Армия, правоохранительные и специальные органы являются надежным оплотом суверенитета и территориальной целостности страны, гарантом общественного порядка и безопасности граждан», – сказал президент Казахстана.

По его словам, государство уделяет особое внимание боеспособности Вооружённых сил, их оснащению современным вооружением и техникой, а также социальной поддержке всех, кто стоит на страже национальных интересов и стабильности в обществе.

«В основе эффективности всех силовых структур лежит, в первую очередь, профессионализм руководящего состава – генералов. От ваших знаний и усилий зависят жизни и судьбы людей, общественный порядок, благополучие и устойчивое развитие страны», – заявил президент.

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