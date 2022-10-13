Токаев одобрил перенос названия одной из улиц в Астане

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой сообщил, что одобрил новое место для улицы Гейдара Алиева в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Токаев подчеркнул, что итоги его недавнего визита в Баку открыли новую страницу казахстанско-азербайджанских отношений.

«Выражаю благодарность за приезд и участие работе саммита. Хочу отдельно остановиться на двусторонних отношениях. Я выражаю вам благодарность за гостеприимство во время визита в Баку. Наши переговоры были продуктивными и привлекли к себе внимание политических и экономических кругов за рубежом. Мы считаем Азербайджан нашим союзником, стратегическим партнером. Будем всегда придерживаться этой линии», — сказал Касым-Жомарт Токаев. Лидеры Казахстана и Азербайджана отметили, что правительствам даны поручения принять все необходимые меры для качественной реализации достигнутых договоренностей. «Азербайджан играет большую роль не только в своем регионе, но и в гораздо более широком географическом масштабе. У нас сейчас на повестке дня стоит развитие так называемого «Срединного коридора». Мы заинтересованы продолжать этот формат работы», — подчеркнул Глава государства. Президенты высоко оценили успешное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в том числе реализацию ряда совместных проектов по продвижению исторических и культурных ценностей Казахстана и Азербайджана.

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